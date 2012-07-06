Змінено правила оподаткування прибутку від надання готельних послуг

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до розділу XX Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток суб'єктів господарської діяльності, отриманого від надання готельних послуг”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 234 із 266 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено стимулювання розвитку готельного сектора і підвищення прозорості функціонування засобів розміщення шляхом встановлення більш помірного значення обов’язкової долі доходу, що надходить від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання, з 75% до 50% сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний) період, у якому застосовується пільга.