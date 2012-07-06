Кабмін збільшив нормативну площу житла за своєю іпотечною програмою

Кабінет Міністрів України своєю постановою №598 від 27 червня 2012 року вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують покращення житлових умов.

Текст документа обнародувано на урядовому порталі.

Зокрема, кредити в рамках програми можуть надавати банки, що звернулися до головного розпорядника коштів, Ради міністрів АРК, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (раніше — банки першої та другої групи згідно із розподілом Нацбанку).

Документом доповнено п. 5 порядку, згідно з яким обов'язковий власний внесок позичальника не перевищує 25% суми кредиту. Тепер розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором згідно з внутрішніми правилами банку.

При цьому договори поручительства укладають з кожним дієздатним членом сім'ї, який проживає разом із позичальником, на якого розраховується нормативна площа житла. Позичальник також може укладати договори поручительства з іншими поручителями і надавати додаткову заставу за кредитним договором.

Згідно з документом, щомісячний платіж за кредитом з урахуванням часткової компенсації відсотків на момент одержання кредиту не має перевищувати 50% (раніше — 40%) сукупного середньомісячного доходу сім'ї.

При цьому з порядку виключено положення про те, що середньомісячний дохід позичальника і членів його сім'ї не може перевищувати п'ятиразового розміру середньомісячної зарплати у відповідному регіоні, а також пункт про необхідність щорічної подачі податкової декларації про доходи позичальника і його сім'ї.

Змінами до порядку збільшено нормативну площу житла, яка до 1 січня 2013 року визначається, виходячи з розрахунку 40 кв. м загальної площі на самотнього громадянина або сім'ю з двох чоловік і 18 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 кв. м (раніше — 58 кв. м), а для індивідуальних житлових будинків — не більш як 94 кв.м.

Згідно зі змінами, для населених пунктів, розташованих на відстані від 5 до 15 км від меж Києва, Севастополя, Сімферополя і обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10%.

При цьому для населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від меж Києва, Севастополя, Сімферополя і обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається в розмірі, встановленому для цих міст.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість, оплачується за рахунок власних коштів позичальника без нарахування часткової компенсації відсотків.

Перелік документів для укладення договору на часткову компенсацію доповнено документами, які підтверджують, що позичальник потребує покращення житлових умов.

Порядок уточнює, що після надання банком розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня розрахунку чергових платежів, що призначаються до виплати, за кредитним договором і інформацією про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня вносить на спеціальний поточний рахунок позичальника кошти часткової компенсації відсотків.

Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок платіж, передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації відсотків.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

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