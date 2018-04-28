Девальваційні очікування вдарять по ринку житла у столиці

Можлива девальвація гривні і прогнозоване підвищення «комуналки» після парламентських виборів стануть основними каталізаторами зниження вартості квартир у столиці, яке за підсумками року може досягти 15%. При цьому вже до вересня передвиборна активність підвищить ціни на оренду житла.

Перспектива нового «дна»

Цього року ринок нерухомості лихоманить не тільки від законодавчих і нормативних змін, але вже й від післявиборчих очікувань суто економічного характеру.

Перші півроку столичний ринок житла кидало з однієї колізії в іншу. Наприклад, січень несподівано показав збільшення кількості транзакцій, що було пов'язано з прагненням продавців і покупців квартир завершити угоди через заплановану передачу функції з реєстрації угод від БТІ до Укрдержреестру. В кінці травня - початку червня ринок був заблокований на 10 днів через спробу монополізувати ринок оцінки житла, що призвело до збільшення в рази витрат на оформлення угод. В результаті за півроку ціна житла на київському вторинному ринку знизилася приблизно на 5%, досягнувши середньої вартості в 1830 дол./кв.м. І така тенденція, за прогнозами ріелторів, триватиме до кінця року.

«Такий тренд буде зберігатися. Ми ще не дійшли до дна цін на первинному і вторинному ринках», - вважає голова Національної ради Ріелторської палати України (РПУ) Олександр Бондаренко.

Незважаючи на прогнози річної давності, «первинка» переступила ціновий рубіж в 1 тис. дол./кв. м, що тоді здавалося малоймовірним. Сьогоднішні ціни свідчать про протилежне: квартири в столичних новобудовах на ранніх стадіях будівництва пропонують за 850-900 дол./кв. м у три-, чотирикімнатних квартирах, від 1 тис. дол. - в одно- та двокімнатних. Не дивно, що більше половини угод з житлом у столиці припадає саме на первинний ринок. При цьому, застерігають експерти, набагато менше тисячі доларів ціна «первинки» не опуститься. А ось горезвісної тисячі доларів на вторинному ринку варто очікувати, принаймні, два роки, припускають ріелтори.

Покупець став більш вимогливим до якості житла і вибирає недорогі новобудови на околицях Києва і в передмісті - Вишгороді, Вишневому, Бучі. Водночас, на «хрущовки», де потрібно вкладатися в зношені комунікації, попит впав, і за середньою ринковою ціною 1,8 тис. дол./кв. м їх вже не купують.

За словами учасників ринку, продавці новобудов стали більш поступливими: якщо навіть ціна перевищує 1 тис. дол./кв.м, але покупець готовий відразу внести 75% вартості квартири, забудовники йдуть на поступки.

За даними президента Союзу спеціалістів з нерухомого майна України (ССНУ) Олександра Рубанова, на економ-житло можна виторгувати 5-7% знижки, на житло бізнес-класу - до 30%. Ціна «хрущовки» в Києві починається від 32 тис. дол., «гостинка» в середньому коштує 53 тис. дол., стандартна «одиничка» - 70 тис. дол., «двійка» - 97 тис. дол., «трійка» - 126 тис. доларів.

Ціна житла піде в мінус

Решта півроку ринок житла проведе в очікуванні парламентських виборів і всіх економічних наслідків, які випливають з цього. Ріелтори прогнозують, що до кінця року вартість житла впаде ще на 5-7%, а за підсумками року - на 10-15%.

Основними факторами для падіння вартості житла О.Рубанов вважає очікування девальвації гривні та прогнози підвищення вартості житлово-комунальних послуг після парламентських виборів.

На думку О.Бондаренка, якщо національна валюта девальвує до 10 грн за долар, це призведе до зниження цін на ринку нерухомості, а також спровокує відтік фінансів на первинний ринок житла. У свою чергу, «вторинка» повинна підтягти ціни слідом за новобудовами.

Відсутність доступного іпотечного кредитування і зниження доходів населення також вносять свою лепту в здешевлення житла. Якщо в попередні кризові роки в іпотеку брали 5-7% житла, то сьогодні - лише 2-3%. В основному кредити під драконівські 20-25% цікавлять лише тих, кому не вистачає 10-20% вартості квартири. Президентська іпотечна програма під 3% ніяк не вплинула ні на зниження ставок, ні на здешевлення вартості житла, в один голос стверджують експерти.

Оренда дорожчає

Неможливість вирішити квартирне питання за допомогою покупки квартири традиційно підвищує попит на оренду житла, пропозиція якого особливо не збільшується. Як наслідок, ціни на оренду житла в недорогому сегменті вже до осені можуть зрости мінімум на 10%.

«Орендні ставки будуть повільно, але впевнено, йти вгору. Одна з основних причин - немає можливості купити житло, і тому люди змушені його орендувати», - говорить О.Рубанов.

Наприклад, якщо сьогодні однокімнатну квартиру в столиці можна орендувати за 350 дол., то до вересня вартість оренди може скласти 380-400 дол. на місяць.

Крім того, на величині орендної плати позначиться і очікуване після парламентських виборів підвищення комунальних платежів.

«Оренда може збільшитися на суму комунальних платежів. Орендодавці перекладають свої витрати на плечі орендаря », - зазначив О.Бондаренко.

Активний осінній сезон, коли в столицю підтягуються студенти, ще більше пожвавлять майбутні парламентарі з регіонів, що також буде сприяти підвищенню попиту на оренду житла.

Тетяна Акімова (УНІАН)