Кабмін визначив механізм надання пільгових кредитів на ремонт об'єктів ЖКГ

Кабінет міністрів України своєю постановою №599 від 31 травня 2012 року затвердив Порядок використання коштів, які передбачені у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, зокрема об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), для проведення реконструкції, капітального і поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Постанову ухвалено з метою визначення механізму надання пільгового кредиту юридичним особам, зокрема ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних і поточних ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства і створення належної нормативно-правової основи для своєчасного і ефективного використання коштів державного бюджету.

Для отримання пільгового кредиту позичальник надає до регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, зокрема, документи, які підтверджують його платоспроможність, довідки про відсутність заборгованості з виплати зарплати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), довідки банку, в якому відкриті рахунки позичальника, про відсутність боргів за кредитами тощо.

Спеціальна комісія, за наявності позитивного висновку регіонального відділення фонду про платоспроможність позичальника, розглядає ТЕО проектів і проводить їх відбір.

На підставі її рішень Мінрегіон затверджує перелік проектів для надання кредитів і визначає позичальників.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонувало законодавчо закріпити за Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву надання пільгових кредитів об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на ремонт будинків.

На пільгове кредитування ОСББ у державному бюджеті на 2012 рік передбачено 40 млн. грн.