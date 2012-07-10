Нові правила перепланування в Києві істотно скоротять корупцію - експерт

Новий порядок перепланування житлових і нежитлових приміщень у будинках Києва скоротить тимчасові та фінансові витрати мінімум в 3 рази.

Таку думку озвучила директор компанії Archproekt Ганна Іскіердо, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Раніше перепланування узгоджували мінімум у 7 інстанціях, і все це інколи займало до 1,5 року, і в середньому 6 тис. грн офіційних і неофіційних платежів. Новий порядок передбачає необхідність узгодження проекту в районній держадміністрації і далі в БТІ, що автоматично зменшило платежі. Термін узгодження також істотно скоротився. Для власників нерухомості це позитивне рішення», – відзначила директор компанії.

Г.Іскіердо вважає правильним рішення про введення відповідальності власників і архітекторів за перепланування.

«Часто архітектор готує замовнику рішення, які потенційно небезпечні. Згодом таке перепланування буде не тільки складно узгодити, але його результатом можуть стати трагічні наслідки. В Україні все частіше трапляються випадки, коли через перепланування руйнуються будинки, що іноді призводить до людських жертв. Таким чином, введення відповідальності архітектора і власника сприятиме більш раціональному підходу до проектування», – вважає вона.

Директор компанії також відзначила, що в 85% випадків перепланування здійснюють власники житла старої споруди, решта 15% – в новобудовах.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2012 року Київрада спростила Порядок перепланування житлових і нежитлових приміщень в будинках столиці.

Цим рішенням спрощена процедура оформлення перепланування. Зокрема, тепер власник квартири або будь-якого іншого приміщення має звернутися з відповідною заявою до районної держадміністрації про намір здійснити перепланування, і потім адміністрація сама вже оформляє всю необхідну документацію.

Відповідальність за перепланування нестимуть не чиновник, а власник квартири і архітектор, який розробляв проект перепланування.

Відповідно до ініціативи КДМА, власники квартир мають писати заяви на перепланування до РДА, і впродовж 10 днів вона видасть розпорядження, в якому дозволить або відмовить в переплануванні. А після ремонту до заявника додому прийде комісія РДА на чолі із заступником голови адміністрації й ретельно перевірить, чи було все зроблено правильно. Тільки після цього складуть акт, з яким можна буде піти в БТІ за новими документами.

Довідка УНІАН. Компанія Archproekt створена в 2008 році в Києві, займається проектуванням і дизайном інтер'єрів.