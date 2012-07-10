У Києві з серпня очікується зростання кількості угод з оренди недорогого житла - експерт

У Києві з серпня 2012 року очікується зростання кількості угод з оренди житла вартістю 350-800 дол./місяць у зв'язку з наближенням навчального сезону.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН вилосвила генеральний директор АН «Благовіст» Ірина Луханіна.

«Очікується зростання оренди, починаючи від початку серпня, дешевого житла. Квартири від 350 до 700-800 дол. матимуть попит», - сказала вона.

Гендиректор агентства відзначила, що на ринку купівлі-продажу житла в Києві існує величезний відкладений попит, що приведе до збільшення угод купівлі-продажу житла, особливо в осінній період.

«Дуже багато переглядів, дуже багато звернень. Багато хто поїхав під час Євро, тому не побачили ми в червні того результату, на який розраховували. Але, судячи з тих клієнтів, які є, і з підписаних переддоговорів, можна говорити про зростання десь від 16 до 22%, якщо брати наступний квартал. Безумовно, особлива ставка на осінні місяці», - сказала вона.

Гендиректор агентства вважає, що до кінця цього року на столичному ринку житла можливі невеликі коливання його вартості, але в цілому ринок залишиться стабільним, і підстав для серйозних цінових коливань вона не бачить.

І.Луханіна відзначила, що в сегменті оренди офісних площ пожвавлення очікується з кінця серпня, що пов'язане з поверненням з відпусток. «Багато хто проводитиме ротацію, переїжджатиме з менших офісів до великих і навпаки», - сказала вона.

За даними гендиректора агентства, пік продажу столичної нерухомості в першому півріччі припав на березень, традиційно травень не відрізнявся активністю, а червень не показав значного продажу через Євро-2012. У першому півріччі купували однокімнатні квартири в центрі за 85-95 тис. дол., двокімнатні квартири вартістю 82-97 тис. дол., трикімнатні квартири на Оболоні вартістю 93-98 тис. дол., чотирикімнатні квартири на околицях Києва вартістю приблизно 100 тис. дол. Найдешевше житло пропонувалося у Вишгородському районі (двокімнатна квартира за 42 тис. дол.), на Лісовому масиві («гостинка» вартістю 36 тис. дол.), у Святошині (42-45 тис. дол.), у Борисполі (двокімнатна квартира 46-52 тис. дол.), на Чоколівці (двокімнатна квартира 52 тис. дол.).

І.Луханіна також відзначила, що в сегменті нерухомості вартістю 100-200 тис. дол. частка операцій з трикімнатними квартирами зросла на 5%. Вона назвала тенденцією поточного року зростання кількості купівлі-продажу, а також оренду трьох-, чотирикімнатних квартир.

За її словами, в цьому ціновому діапазоні популярністю користувалися однокімнатні квартири вартістю 125-132 тис. дол., двокімнатні - за 140-175 тис. дол., трикімнатні - за 190-200 тис. дол. Також попит спостерігався на заміські будинки вартістю 185-200 тис. дол. і ділянки площею 7-12 соток по 22-35 тис. дол. (1,5-3 тис. дол./сотка).

У сегменті нерухомості вартістю 200-300 тис. дол. попит мали трикімнатні квартири вартістю 220-280 тис. дол., чотирикімнатні квартири за 270-290 тис. дол., а також невеликі магазини вартістю 220-290 тис. дол.