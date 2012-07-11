ЄБРР надасть Multi Corporation понад 50 млн євро на будівництво ТРЦ у Львові

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть 46,1 млн євро кредиту, частина з якого буде синдикована з комерційними банками, і 6 млн євро субординованого кредиту нідерландської Multi Corporation BV на будівництво торгово-розважального центру (ТРЦ) в центрі Львова.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар ЄБРР в Україні Антон Усов.

За його інформацією, відповідне рішення було ухвалене радою директорів банку у вівторок 10 липня.

Загальна вартість проекту оцінюється в 90 млн євро. Позичальником за даним проектом виступає засноване в кінці 2007 року ПрАТ «Мульти Весті Україна 3», яке контролюється Multi Corporation.

Довідка УНІАН. ТОВ «Мульті Девелопмент Юкрейн» - частина Multi Corporation, яка є провідним комерційним девелопером і управляє міськими торговельними площами в Європі та Туреччині. Multi інвестує, розробляє і керує великомасштабними багатофункціональними торговими центрами і проектами відновлення міста. Корпорація працює в 14 країнах світу. Головний офіс компанії з 1982 року знаходиться в Нідерландах.