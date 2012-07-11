У Києві через випробування теплових мереж біля станції метро «Оболонь» провалився асфальт
У Києві в результаті проведення гідравлічних випробувань теплових мереж стався обвал асфальтного покриття поблизу станції метро «Оболонь».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За даними комунального підприємства «Київський метрополітен», на місці провалу стався прорив труби, який знаходиться поза діючими підземними об’єктами столичної «підземки», а тому не впливає на його споруди.
Ситуація постійно контролюється експлуатаційними підрозділами метрополітену та не несе жодної загрози безпеці руху поїздів та перебуванню пасажирів у метрополітені, йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці ПАТ «Київенерго» разом з виконанням робіт із ліквідації прориву теплотраси усувають наслідки обвалу та відновлюють асфальтне покриття.
Як повідомляв УНІАН, напередодні у центрі Києва поблизу будівлі, розташованої на вул. Хрещатик, 21, провалився асфальт. Як пояснили в "Київенерго", провал асфальтового покриття стався у зв'язку з проведенням щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж.