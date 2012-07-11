Київ отримав із держбюджету майже на 1 млрд грн більше, ніж очікував

Київ отримав з державного бюджету на погашення заборгованості за тарифами перед енерго- та водопостачальниками на 1 млрд грн більше, ніж очікував.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, у проекті рішення Київської міської ради про внесення змін до бюджету Києва на 2012 рік депутатам пропонується збільшити доходи та видатки спеціального фонду бюджету міста на суму 3,4 млрд грн. Проект буде винесено на пленарне засідання сесії Київради 12 липня.

За словами Р.Крамаренка, вказані кошти місто отримало за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Так, з цих коштів 1 057,8 млн грн отримає Головне управління комунального господарства для погашення різниці в тарифах на послуги водопостачання і водовідведення та 2 335,8 млн грн – Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження для погашення різниці в тарифах на послуги теплопостачання.

«З усіх коштів, що виділяються державою на ці потреби, Київ отримає більше половини. Кабінет міністрів відреагував на наш запит і прийняв обґрунтування у необхідності виділення саме такої суми. Це дозволить зберегти тарифи на існуючому рівні і залишити їх одними з найнижчих в Україні та забезпечити стабільну роботу з надання комунальних послуг споживачам», – зазначив Р.Крамаренко.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Р.Крамаренко поінформував, що Київ отримає з держбюджету 2,5 млрд грн на погашення заборгованості за тарифами перед енерго- та водопостачальниками. За його словами, це передбачалось відповідною постановою Кабінету міністрів України.

Р.Крамаренко сказав, що з цих коштів 2 232,8 млн грн передбачалось для ПАТ «Київенерго», 63,5 млн грн. – ПАТ «Екостандарт» (Дарницька ТЕЦ), 39,6 млн грн іншим котельням міста, а 179,5 млн грн – ПАТ «АК «Київводоканал».

На погашення заборгованості, яка виникає через різницю в тарифах, з державного бюджету для всієї України виділено 4,5 млрд грн, поінформував тоді Р.Крамаренко.