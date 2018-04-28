Київський ЦУМ підвищать на поверх і одягнуть у скло

Столичний Центральний універмаг - одна з двох будівель в ансамблі Хрещатика, які вціліли після Другої світової війни в первинному вигляді, незабаром змінить свій вигляд. Його новий власник, компанія «ЕСТА Холдинг», представила проект реконструкції ЦУМу. Що буде з символом Києва, розповіли автори проекту на засіданні секції Архітектурно-містобудівної ради Києва...

Від ЦУМу залишиться червоний граніт

Столичний ЦУМ закрив свої двері для покупців 1 лютого 2012 року. І весь цей час кияни та гості столиці з настороженою цікавістю чекали, у що ж новий інвестор має намір за пару років перетворити знайомий багатьом з дитинства і улюблений універмаг. В цілому презентація проекту дозволила уявити собі, що ж буде з магазином (презентацію проекту та фотоілюстрації майбутнього ЦУМу можна подивитися ТУТ).

За словами головного архітектора проекту Лариси Скорик, будівлю підвищать на поверх - на сьомому поверсі планують побудувати прозоре спорудження для ресторанів на 250 місць, а також поглиблять на три рівні вниз - для паркування на 180 місць і супермаркету.

Площу будівлі збільшать майже вдвічі - до 38,78 тис. кв. м (орендована площа становитиме 22 тис. кв. м) за рахунок знесення технічних споруд на подвір'ї та будівництва додаткового обсягу площ.

В результаті реконструкції планують зберегти історичну частину фасаду, облицьовану червоним гранітом, збільшити площу скління, а світлу частину будівлі, викладену плиткою «кабанчик» і добудовану в 1958-60 роках, одягнути в скло. Кажуть, що та частина фасаду, яку планують зберегти, є пам'яткою архітектури.

Над внутрішнім оздобленням торгового центру працює англійське архітектурне бюро Беной (Benoy). За словами його директора Роберта Бішопа, після реконструкції ЦУМ стане сучасним торговим центром з великим атріумом, в його обробці будуть застосовувати натуральні матеріали - дерево, шкіру, камінь на підлозі. Архітектор пообіцяв зробити універмаг демократичним. «Дуже важливо, щоб проект не став елітним», - додав він.

Обурливе скло

Претензії членів Містобудівної ради до проекту зводилися до двох моментів - рішення фасаду і паркінг. Більшість виступаючих вважає, що фасад потрібно зберегти в його первозданному вигляді. Наприклад, архітектор Георгій Духовичний був обурений ідеєю замінити найважливіші елементи фасаду - перебивки на скляні еркери.

Архітектор Леонід Муляр запропонував замінити вікна на полірований світлий граніт. Скло «нівелює об'єкт», вважає він.

Велика кількість скла не сподобалася і Науково-технічній раді Міністерства культури, яка погодила проект з рекомендацією доопрацювати рішення фасаду. За словами рецензента проекту Євгена Лішанського, свій висновок ще не дало міське управління охорони пам'яток.

Голова Комісії з питань культури і туризму Київради Олександр Бригинець також вважає, що історичний фасад будівлі повинен бути збережений, інакше це викличе соціальну напругу і критику з боку суспільства. Він запропонував забудовнику провести референдум серед киян, аби вирішити, який із варіантів фасадів варто залишити.

Здивування членів Містобудівної ради викликало і те, що законодавчо під охороною знаходиться тільки частина фасаду будівлі, без внутрішнього простору. Причому, яким нормативним актом це регламентується, з'ясувати не вдалося.

Деякі столичні архітектори не сприйняли ідею розміщення паркінгу в універмазі, який за кількістю місць не відповідає розмірам будівлі і приверне в центр міста додатковий потік автомобілів.

Водночас, виявилося, що у замовника будівництва земельна ділянка оформлена для експлуатації та обслуговування існуючого будинку, а не для реконструкції, як того вимагає законодавство. Втім, в «ЕСТА Холдингу» відзначили, що змінювати цільове призначення ділянки не потрібно, оскільки це буде не нове будівництво, а реконструкція.

На засіданні також звучали припущення, що після реконструкції ЦУМ перестане бути універмагом для всіх і перетвориться на елітарний.

«Це затіяно не для киян, не для середніх і простих. Ми втручаємося в тіло Хрещатика, який сам по собі є пам'яткою архітектури. Ми руйнуємо ансамбль - це і стиль, і архітектура, і висота», - висловлювалися столичні архітектори.

В результаті засідання замовник будівництва отримає протокол із зауваженнями, однак вони мають виключно рекомендаційний характер. Враховувати їх, чи ні - справа компанії.

Розваг в універмазі не буде

У компанії «ЕСТА Холдинг» розвіюють побоювання щодо того, що центральний торговельний об'єкт столиці після реконструкції перетвориться на елітний універмаг.

Менеджер проекту реконструкції столичного ЦУМу Андрій Свєрчевський повідомив, що ціновий сегмент універмагу буде на рівні «середній» і «середній плюс».

«Це робиться для всіх киян. Тут крім соціальної складової є простий економічний розрахунок. За тих витратах, які підуть на реконструкцію цієї будівлі (більше 100 млн дол), ми не можемо дозволити собі працювати тільки з вузькою цільовою аудиторією», - сказав він.

Менеджер проекту розраховує, що київський ЦУМ щодня відвідуватимуть близько 30 тисяч покупців.

Свєрчевський зазначив, що залучати в проект якірних орендарів планують почати в кінці цього року. Зокрема, в підземному рівні універмагу, над дворівневим паркінгом, розміститься продовольчий супермаркет, з першого по шостий поверх - чоловічий, жіночий, дитячий одяг та товари для дому, а сьомий поверх займуть кафе і ресторани з панорамним видом на Хрещатик. Компанія веде переговори з вітчизняними та зарубіжними продовольчими мережами.

«Ми поки що не закрили двері ні для локальних, ні для міжнародних мереж», - додав він.

У торговій галереї планують розмістити магазини як представлених в Україні, так і нових для країни брендів. «Ми хочемо, щоб була своя родзинка, яка в першу чергу буде полягати в тих міжнародних брендах, які вже є навіть у Росії, але ще немає в Україні», - уточнив менеджер проекту.

Відомий до реконструкції широкою представленістю українських товарів ЦУМ і надалі буде відкритий для національного виробника, запевняють в «ЕСТА Холдингу».

«Якщо є вітчизняний виробник, який здатний продавати якісний товар за правильну ціну і в правильному форматі, звичайно, двері у нас відкриті... Ми ще не вели активні переговори з потенційними орендарями... У нас немає принципу - українських не запускати, запускати тільки іноземців», - сказав Свєрчевський.

Концепція проекту не передбачає розважальної складової, оскільки ЦУМ після реконструкції залишиться класичним універмагом, як будь-який демократичний універмаг Європи.

«Ніяких не властивих торговому центру боулінгів, ковзанок не передбачається», - додав менеджер проекту.

Після реконструкції універмаг працюватиме під своєю нинішньою назвою.

Активні роботи стартують із серпня

Після презентації зрозумілим стало головне - колишнього ЦУМу, який запам'ятався широкими мармуровими сходами, панелями з натурального каменю, високими стелями з ліпленням, просторими залами і... асортиментом "від вітчизняного виробника" ніколи більше не буде. Чи добре те, що всю нинішню "начинку" ЦУМу приберуть, зберігши лише фасад, і організувавши "внутрішній простір" під новомодні вимоги ефективної торгівлі? Чи залишиться київський ЦУМ таким же затишним острівцем для своїх рядових городян серед галасливого і дорогого центру столиці? Час покаже... Хоча "корінні" кияни всерйоз розмірковували про те, що непогано б "для історії" залишити хоча б один зі сходових прольотів в незайманому вигляді: "ось той, з панелями з рожевого каменю, що ближче до мерії"... Та й новий зовнішній вигляд, який, начебто, має зберегти практично незайманим колишній вигляд, викликав оцінки типу "так ні, це вже ніби і не ЦУМ..." Серед інших побажань опитаних киян також звучало, що непогано б, аби і після реконструкції центральний промтоварний магазин столиці залишився таким, яким він був до останнього часу - доступним для людей різного віку і з різними, в тому числі і невисокими, доходами («Магазин для Вас і Вашої родини ", - пам'ятаєте цей напис на фірмових пакетах)?. Поки ж, принаймні, в колективній свідомості та досвіді "відкладається", що будь-яка серйозна реконструкція магазину, тим більше столичного, перетворює його в магазин "не для всіх".

Загалом, залишається почекати років зо три - активні роботи в будівлі ось-ось почнуться. Під час реконструкції планують розібрати всі конструкції будівлі, залишивши тільки фасадну частину. У серпні почнуть установку тимчасового паркану і монтаж металевих конструкцій для підтримки фасаду. При цьому для проходу пішоходів обіцяють залишити 5 метрів тротуару на вул. Богдана Хмельницького та 7 метрів - на вул Хрещатик.

В цей же час планують почати демонтаж внутрішніх конструкцій будівлі і технічних споруд на подвір'ї.

У лютому 2013 року планують почати розробку котловану та будівництво трьох підземних рівнів, в грудні 2013 року - розпочати будівництво наземної частини, внутрішні роботи та благоустрій. Відкриття реконструйованого ЦУМу заплановане на 2015 рік.

Тетяна Акімова (УНІАН)