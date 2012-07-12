В Україні іпотеку під 3% взяли 63 особи

В Україні станом на 6 липня 2012 року укладено 63 договори за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, на 6 липня 2012 року профінансовано 31 кредит на загальну суму близько 10 млн грн. З них у Києві - 16 кредитів на загальну суму 6,5 млн. грн, 6 кредитів у Сумській області на суму 880 тис. грн, 3 кредити в Автономній Республіці Крим на загальну суму 900,7 тис. грн, по 2 кредити у Полтавській і Харківській областях, по 1 кредиту у Кіровоградській і Чернігівській областях.

У програмі беруть участь 149 об'єктів, в яких пропонується для придбання 5967 квартир. У цілому по Україні 8,4 тис. громадян виявили бажання взяти участь у програмі.

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк нагадав, що на компенсацію відсоткової ставки за іпотечними кредитами під 3% поточного року виділено 1 млрд грн. На цю суму планується компенсувати відсоткову ставку 30 тисячам позичальників.

Перші 30 млн грн у рамках програми було перераховано регіонам у червні, ще 70 млн грн мають бути перераховані у липні.

Крім того, за іншими програмами державної підтримки в рамках соціальних ініціатив Президента України, направлених на забезпечення житлом різних категорій громадян, на сьогодні укладено 193 договори на будівництво доступного житла на умовах оплати державою 30% його вартості і надано 139 пільгових кредитів у рамках програми молодіжного житлового кредитування. Державною іпотечною установою профінансовано надання 379 кредитів.

У цілому за всіма вказаними житловими програмами профінансовано придбання 742 квартир.

Як повідомляв УНІАН, на 14 червня п.р. в Україні було укладено близько 40 договорів на придбання житла в іпотеку під 3%. Усього у програмі виявили бажання взяти участь близько 6 тис. осіб. Для охочих придбати житло у рамках програми пропонується близько 4 тис. квартир.

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