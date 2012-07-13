Київрада залишила забудовнику землю у Святошинському лісі

Київрада відмовилась розривати договір оренди земельної ділянки, укладений з ТОВ «МАГ-К» на підставі відповідного рішення міськради від 26 червня 2007 року, згідно з яким товариству під забудову передавалась земля у 89-му кварталі Святошинського лісу під спорудження кафе.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради у четвер, 12 липня. Розірвання угоди з забудовником підтримали лише 27 із 107 зареєстрованих в залі депутатів. Рішення приймалось без обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня прокуратурою Святошинського району Києва було зупинено чергову вирубку дерев на проспекті Перемоги (навпроти центрального в’їзду до ТК «Пролісок»).

У прес-службі прокуратури Києва поінформували, що районний підрозділ відомства із залученням співробітників Святошинського райуправління міліції та контролюючих органів міста проводить перевірку факту знесення зелених насаджень у цьому місці.

Працівниками районної прокуратури під час виїзду на місце встановлено, що на ділянці площею 0,2 га, яка відноситься до «Святошинського лісопаркового господарства», на замовлення ТОВ «МАГ-К» зрубано 10 із 42 дерев, які планувалося вирубати згідно з актом обстеження зелених насаджень.

11 травня голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ» Денис Москаль повідомив, що влада Києва у зв’язку із суспільним резонансом готує рішення про розірвання угоди з ТОВ «МАГ-К» про передачу під забудову землі у Святошинському лісі. Так, за його інформацією, Головне управління земельних ресурсів КМДА підготувало відповідний проект рішення Київради про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,2 га, укладеного між Київрадою і ТОВ «МАГ-К», у зв’язку із невиконанням зазначеним товариством умов договору, а також враховуючи суспільний резонанс, що виник внаслідок знищення дерев цінних лісових порід.

Депутат зауважив, що вказаним проектом рішення також передбачалось скасування рішення Київради, яким ще у 2007 році земельна ділянка площею 0,2 га була виключена із категорії земель лісового фонду та передана в оренду ТОВ «МАГ-К» для будівництва кафе із зоною відпочинку.