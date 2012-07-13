Конфедерація будівельників України планує створити «чорний список» забудовників

Конфедерація будівельників України (конфедерація будівельників України, КБУ) планує створити «чорний список» забудовників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник виконавчого директора Конфедерації будівельників України Тарас Лилик в ході форуму «Як уникнути будівельних афер?».

За його словами, конфедерація розробила перелік критеріїв для віднесення забудовників у «чорний» список, який не є вичерпним і буде доповнюватися.

Т.Лилик зазначив, що список буде ділитися на червону зону, куди потраплять «критичні» компанії, і сіру зону для недобросовісних учасників ринку.

Зокрема, критеріями включення забудовників у «чорний» список пропонується визначити: несвоєчасне введення об'єкта в експлуатацію, не здача компанією 20% і більше житлових об'єктів протягом 2-5 років, грубе порушення державних будівельних норм, невиплата компаніями заробітної плати протягом 6-10 місяців, будівництво об'єктів без дозвільних документів, доведені судом факти фінансових махінацій.

Передбачається, що умовами винятку забудовників із списку буде стабільна робота компанії протягом одного року, а також ліквідація причини віднесення компанії до переліку.

«Чорний» список буде реально працювати. Ми будемо дуже жорстко відстежувати і контролювати», - додав глава ради директорів Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

Водночас, президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам Олексій Гончарук вважає неправильним формування «чорного» списку експертами тільки від забудовників. На його думку, для цієї мети варто створити комісію між КБУ, Асоціацією допомоги постраждалих інвесторів, Національною спілкою архітекторів, Всеукраїнським союзом виробників будівельних матеріалів і виробів.

Під час форуму також були висловлені ідеї про створення «білого» списку забудовників, рейтингу забудовників, рейтингу об'єктів житлового будівництва.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України об'єднує більше 700 українських будівельних компаній і виробників будматеріалів.