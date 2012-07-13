Мінрегіон пояснив, чому не працює дешева іпотека

Програму здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, стримує повільна акредитація забудовників і об'єктів у банках. Програму здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, стримує повільна акредитація забудовників і об'єктів у банках.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, цю проблему мають вирішити місцеві органи влади.

«Основна проблема, яка стримує розвиток програми - це повільна акредитація забудовників і їх об'єктів у банках. На сьогодні проведено акредитацію лише 44 об'єктів у 13 регіонах», - повідомив він.

А.Близнюк зазначив, що акредитацію в банках пройшли менш як 10% від кількості забудовників і об'єктів, допущених до участі в програмі.

Серед інших проблем, що утрудняють масове надання здешевлених іпотечних кредитів, глава Мінрегіону відзначив недостатню популяризацію програми серед населення, недостатню кількість об'єктів і недостатню кількість банків, які залучені до участі в програмі.

За даними Мінрегіону, першу квартиру в рамках програми вже одержала сім'я з Ужгороду.

Нагадаємо, в рамках програми визначено 149 житлових об'єктів, в яких забудовниками запропоновано 5967 квартир. В цілому по Україні більш як 8,4 тис. громадян виявили бажання одержати іпотечні кредити. Укладено 63 договори, більшість з яких у Києві (23). У більшості регіонів ще не укладено жодного договору. Банками за цією програмою профінансовано лише 31 кредит на загальну суму близько 10 млн. гривень. З них у Києві - 16 кредитів, шість - в Сумській області, по три - в Автономній Республіці Крим і Харківській області, по два - в Полтавській і Харківській областях, по одному - в Кіровоградській і Чернігівській областях.

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