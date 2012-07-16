Будівельні підприємства України в січні-червні знизили обсяги робіт на 1,9%

Будівельні підприємства України в січні-червні 2012 року зменшили обсяги робіт на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 25,084 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики Україні.



Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства знизили обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок на 1,3% - до 2 млрд 379 млн грн, з будівництва будівель та споруд - зменшили на 2,5%, до 19 млрд 981,8 млн грн,зі встановлення інженерного обладнання будівель та споруд - збільшили на 1,8% - до 2 млрд 549,7 млн грн, із завершення будівництва - знизили на 4,7%, до 134,6 млн грн, з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 10,2%, до 38,9 млн грн.



В Держстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 80,9% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 12,4%, з поточного ремонту - 6,7%.



За даними Держстату, будівельні підприємства Києва в січні-червні п.р. знизили обсяги робіт на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 5 млрд 709,8 млн грн, виконавши 22,8% загальнодержавного обсягу робіт.



Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України в 2011 році збільшили обсяги робіт на 11,1% порівняно з 2010 роком - до 60 млрд 454,3 млн грн.



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