У Києві близько 60% забудовників стали добудовувати будинки вчасно - експерт

За останні два роки 60% новобудов у Києві, в яких запропоновані для продажу квартири, введено в експлуатацію в заявлені терміни.



Про це УНІАН повідомили в проектній групі «Архіматика».



За даними аналітиків компанії, за цей період близько 3% будинків у столиці введено раніше зазначеної забудовником дати завершення будівництва, в 12% об'єктів терміни закінчення будівництва перенесено на 3-6 місяців, у 25% будинків будівництво може тривати на 7-12 місяців довше від заявленої раніше дати.



За даними фахівців, в 2009-2010 роках забудовники перенесли дати здачі в експлуатацію 90% житлових об'єктів у столиці. При цьому середній термін затримки будівництва житлових об'єктів становив від 9 місяців до 1,5 року.



«Основним стимулом для активізації будівництва є криза довіри інвесторів. Сьогодні люди підходять до покупки квартири на первинному ринку дуже обережно і вибирають лише надійні компанії, які активно будують свої об'єкти. Тому забудовники, які дорожать своїм іміджем і зацікавлені в активних продажах, виконують свої зобов'язання перед інвесторами», - зазначив директор проектної групи «Архіматика» Олександр Попов.



За його словами, основними причинами затягування будівництва на сьогоднішній день є фінансові проблеми забудовника, його неорганізованість і некомпетентність у низці питань, а також проблеми з дозвільною документацією.