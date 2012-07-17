Для реконструкції Бортницької станції аерації потрібно 100 млн грн - Азаров

Для реконструкції Бортницької станції аерації потрібні 100 млн грн, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров після відвідування Деснянської водопровідної станції.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: "За два роки розроблена проектно-експертна документація, проведені експериментальні роботи. Частково вже станцію почали реконструювати. І я думаю, що в найближчі декілька років треба 100 млн грн, але ми закінчимо з реконструкцією Бортничів. Реконструкція практично розв'яже проблему не дуже хорошого запаху в тому мікрорайоні, який знаходиться поруч, і вирішить питання розширення будівництва".

Як зазначив М.Азаров, на постійному контролі уряду є реалізація програми "Питна вода".

За словами глави уряду, ця програма почала активно реалізовуватися лише в останні два роки, а до цього її виконання було призупинене.

М.Азаров повідомив, що за два роки було реконструйовано більше 250 об'єктів: водонапірні вежі, насосні станції і тому подібне. "Ця малеча, яка нас зараз критикує, починає оповідання про якісь велетенські свої плани. Досить запитати, чому вони не робили того, що треба людям, чому не був реалізований жоден проект у сфері водопостачання", - заявив прем'єр-міністр.