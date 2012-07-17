Кабмін збільшив на 52% компенсацію різниці у тарифах на тепло та воду

Кабінет міністрів України своєю постановою №626 від 4 липня 2012 року збільшив на 52% - до 6,973 млрд грн субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання і водовідведення, які надавалися, транспортувалися і поставлялися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичній вартості теплової енергії і послуг з централізованого водопостачання і водовідведення тарифам, які затверджувалися і/або узгоджувалися органами державної влади або місцевого самоврядування.

Текст постанови опублікований в газеті "Урядовий кур'єр"(№125 від 17 липня 2012 року).

Документом уряд вніс зміни в постанову №517 від 11 червня, згідно з якою затверджувався порядок надання субвенції у розмірі 4,575 млрд грн на погашення боргів з різниці в тарифах на тепло і воду.

Згідно зі змінами, перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася на 1 липня (раніше - 1 квітня) 2012 року і не погашена на дату складання довідки про суму заборгованості.

З суб'єктами господарювання, які здійснюють постачання природного газу, і енергопостачальниками проводять розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії (без урахування пені, штрафних і фінансових санкцій).

Для визначення об'єму зобов'язань енергопостачальники і державне підприємство "Енергоринок" подають територіальним комісіям довідку-розрахунок суми додаткового податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, яке виникає в результаті проведення розрахунків за договором про організацію взаєморозрахунків.

У постанові вказується, що держпідприємство "Енергоринок", НАК "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства і компанії, Держрезерв укладають впродовж 10 робочих днів з учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків або надсилають їм письмову відмову з обгрунтуванням причин.

Об'єм заборгованості і зобов'язання енергогенеруючих компаній перед Держрезервом з повернення матеріальних цінностей в натуральному виді визначаються, виходячи з ціни матеріальних цінностей, вказаної у відповідних договорах, з урахуванням відсотків за користування органічним паливом і відповідно до судових рішень, актів звірки розрахунків між Держрезервом і енергогенеруючими компаніями .

У разі відсутності ціни Держрезерв укладає з енергогенеруючою компанією договір купівлі-продажу матеріальних цінностей або додаткову угоду до договору про повернення цінностей в натуральному виді за цінами, які застосовувалися на дату відпуску органічного палива

Об'єм зобов'язань енергогенеруючих компаній зі сплати за надання держгарантій за користування субкредитами, наданими для впровадження проектів розвитку ринку електроенергії, реабілітації і розширення централізованого теплопостачання Києва, у тому числі пені за невиконання умов їх надання, а також повернення вказаних субкредитів в повному об'ємі з урахуванням частини, термін повернення якої ще не настав, визначається згідно з актами звірки розрахунків між Мінфіном і енергогенеруючими компаніями.