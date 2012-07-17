В Україні погіршується якість джерел питного водопостачання – Мінрегіонбуду і ЖКГ

В Україні має місце тенденція до погіршення екологічного стану джерел питного водопостачання як за санітарно-хімічними, так і за санітарно-мікробіологічними показниками.

Про це йшлося сьогодні на нараді з питань реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України» під головуванням прем’єр-міністра Миколи Азарова, що відбулася на Деснянській водопровідній станції ПАТ «АК «Київводоканал», повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначалося на нараді, питне водопостачання майже на 80% забезпечується з поверхневих джерел. Більшість басейнів річок згідно з гігієнічною класифікацією водних об’єктів за ступенем забруднення можна віднести до забруднених та дуже забруднених. Незважаючи на значний спад промислового виробництва за останні роки та зменшення, у зв’язку з цим, скиду у водойми стічних вод, у країні має місце тенденція до погіршення екологічного стану водойм І та ІІ категорії як за санітарно-хімічними, так і за санітарно-мікробіологічними показниками.

«Високий рівень техногенного навантаження на водойми та використання недосконалих технологій підготовки питної води, які розраховані на доведення природної води до якості питної лише тоді, коли вихідна вода відповідає І класу поверхневих джерел водопостачання, не дозволяють забезпечити населення якісною та безпечною для здоров’я питною водою. На сьогодні практично всі водойми за рівнем забруднення наблизились до ІІІ класу, а склад очисних споруд, технології водопідготовки фактично не змінились», – повідомив в.о. міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Олександр Аліпов.

За його словами, найбільше відхилень за санітарно-хімічними показниками у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій і Запорізькій областях, за бактеріологічними показниками – у Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях.