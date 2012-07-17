Уряд визначає технології будівництва доступного житла

Уряд України має намір визначитися з технологіями, які використовуватимуться при будівництві доступного житла, до вересня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков у ході робочого візиту до Італії.

«Я думаю, що до вересня ми дамо чітку відповідь за дорученням Президента щодо програми доступного житла», - сказав віце-прем'єр-міністр.

За його словами, Україна поки що вивчає досвід інших країн у будівництві доступного житла.

Б. Колесніков разом з мерами Львова, Одеси і Донецька відвідали італійський завод, який розробляє технології для будівництва доступного житла. «Мета нашої поїздки - розібратися в цій технології, тому що та, яка використовується в Україні, застаріла за своєю суттю. Панельне житлове будівництво досить затратне, нетехнологічне, несе великі втрати енергії», - сказав віце-прем'єр під час відвідин фабрики з виробництва збірного залізобетону Edimo.

Б. Колесніков також відвідав квартал економного житла в Аквілі, збудованого за технологіями для будівництва доступного житла в найкоротші терміни після землетрусу.

У Мінінфраструктури нагадали, що уряд України готовий розглянути питання звільнення від податку на прибуток на 10 років всіх будівельних компаній, які будуть задіяні в будівництві доступного житла. Також розглядається питання безоплатної передачі житла забудовникам і безоплатного прокладання комунікацій.

Держава також розгляне питання про можливість виплат відсотків за кредитами компаніям, які купили відповідне устаткування.

Передбачається, що для споживачів - потенційних власників доступного житла — діятимуть свої програми лояльності: придбати доступне житло можна буде на основі фінансового лізингу на 12-15 років під 3% річних.

Як повідомляв УНІАН, Б. Колесніков раніше заявляв, що перспективою на найближчі три-чотири роки в плані привабливих інвестицій до України для іноземних компаній може бути будівництво доступного житла і виробництво техніки та автоматики, необхідної для його будівництва.