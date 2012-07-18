Міськраді Києва надано три варіанти транспортної розв’язки на Поштовій площі

Три варіанти архітектурно-просторового і транспортного вирішення Поштової площі в Києві були представлені у середу, 18 липня, на засіданні секції містобудування і архітектури Архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування і архітектури КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, варіант, розроблений ТОВ " Експреспроект" передбачає будівництво естакад з Боричевого спуску на вул. Набережно-Хрещатицьку, з вул. Набережно-Хрещатицької на Володимирський спуск і у бік Гаванського моста. При цьому на Володимирському спуску пропонують будівництво кільця для розвороту транспорту.

Як повідомив представник компанії "Експреспроект" Віктор Петрук, кошторисна вартість проекту складе 135 млн грн без урахування реконструкції інженерних мереж.

Планується, що пропускна спроможність транспортного вузла на Поштовій площі збільшиться з 9,3 до 16,3 тис. автомобілів на годину.

Згідно з проектом, публічний простір площі планується збільшити до 1,44 га за рахунок перенесення переважної частини транспортного потоку з Боричевого спуску на ріг будівлі "Київпастрансу"(Набережне шосе, 2).

Цей варіант не розглядає вул. Сагайдачного як виключно пішохідну зону, оскільки іншої альтернативи проїзду через Поділ немає. У той же час, пропонується облаштувати єдину неподільну пішохідну зону від вул. Верхній Вал - Контрактова площа - Поштова площа - Європейська площа - набережна Дніпра уздовж схилів. При цьому виключно пішохідною планується зробити зону по вул. Покровській і на Боричевому току.

Планується, що зона від Поштової площі з'єднуватиметься з набережною Дніпра через стилобат і пішохідний міст на траверзі Річкового вокзалу. У пішохідній зоні передбачається облаштування велосипедних доріжок.

Архітектурний ансамбль площі планується вирішити через облаштування критої галереї з північного кута площі, яка захистить площу від транспортної розв'язки, і фонтану. На консолі стилобатної частини планується облаштувати оглядовий майданчик.

У свою чергу інститут "Київдормістпроект" запропонував два варіанти рішення транспортної розв'язки на Поштовій площі. Проект припускає будівництво тунелю, будівництво естакади, реконструкцію Боричевого спуску.

При цьому на площі планується будівництво дворівневої пішохідної платформи з паркінгом і громадським простором із спуском на Набережне шосе. На площі планується будівництво колонади і пам'ятника. Будівлю, у якій розташований " Макдональдз", зносити не планують.

Перший варіант, кошторисною вартістю 555 млн грн, передбачає наявність лівого повороту з Набережного шосе на Боричів спуск. Другий варіант, кошторисною вартістю 320 млн грн, його не передбачає.

За словами представника інституту " Київдормістпроект" Володимира Воробйова, сьогодні на Поштовій площі розпочато підготовчі роботи з реконструкції площі, а саме, проводиться перекладання інженерних мереж. При цьому у проектувальника немає затвердженої стадії проекту.

Як повідомив заступник глави Архітектурно-містобудівної ради Андрій Куделін, транспортний варіант розв'язки пройшов експертизу і був затверджений замовником - "Київавтодором", проте в КМДА запропонували надати рішення не лише транспортної розв'язки, але і архітектурне рішення усієї площі.

У свою чергу голова транспортної комісії Київради Володимир Олійник зажадав пояснень, чому на Поштовій площі задіяна техніка, яка перекриває центр Києва. Він повідомив, що комісія готова провести спеціальне засідання, на якому розглянути обидва варіанти розв'язки.

У той же час, член міськради Анатоль Кармінський зазначив, що проект реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі має бути затверджений КМДА. При цьому він повинен включати схему організації дорожнього руху.

За результатами засідання міськрада рекомендував двом проектним організаціям допрацювати проекти реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі і представити раді картограми транспортних схем.