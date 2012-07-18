Бригинець просить голову КМДА припинити роботи на Поштовій площі

Член Містобудівної ради Києва, депутат Київради Олександр Бригинець просить голову КМДА Олександра Попова припинити будівельні роботи на Поштовій площі, оскільки на їх проведення немає ніяких дозволів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави постійної комісії Київради з питань культури і туризму О.Бригинця.

"Я звернувся до голови КМДА О.Попова з вимогою припинити усі будівельні роботи на Поштовій площі, оскільки на їх проведення немає ніяких дозволів, а також коштів, передбачених у бюджеті Києва. А також розглянути альтернативний проект розв'язки, який, на мою думку, має ряд переваг не лише з транспортної і фінансової точок зору, а зокрема, з організації культурного простору Поштової площі", - заявив О.Бригинець.

За словами депутата, сьогодні під час розгляду і обговорення проекту будівництва розв'язки на Поштовій площі на засіданні Містобудівної ради Києва стало відомо, що цим документом передбачається можливість зведення трирівневої споруди, де розмістяться паркінг для автомобілів і торгово-розважальний комплекс з магазинами, кафе і ресторанами, а також комфортний вихід на причал для приватних яхт.

"Крім того, що киянам хочуть нав'язати замість Поштової площі ще один торговий комплекс "А ля" ТРЦ " Глобус", який, на мою думку, абсолютно недоречний, і заставити набережну дорогими яхтами, обурює те, що за межами обговорення залишився альтернативний проект розв'язки, який у чотири рази дешевший від обговорюваного провладного проекту", - обурився О.Бригинець.

Вартість розв'язки, яку обрала влада як проект перебудови Поштової площі, згідно з довідкою КП " Київавтодор" становить 611,8 млн грн. Альтернативна пропозиція, яка пропонує транспортну розв'язку з безперервним рухом (тобто без світлофорів) і повним вирішенням усіх напрямів, коштує лише 150 млн грн. Під час її зведення не припинятиметься рух транспорту, запевняє О.Бригинець.

Серед істотних переваг альтернативної розв'язки О.Бригинець називає те, що проект дозволить збільшити простір Поштової площі за рахунок продовження її до набережної Дніпра. Проект передбачає будівництво колонади і фонтану, а також пішохідної зони маршрутом: Верхній Вал - Контрактова площа - Поштова площа - Європейська площа.

"Нещодавно влада оголосила про те, що на Поштовій площі почалися роботи з підготовки будівництва транспортної розв'язки, хоча проект розв'язки ще не затверджений Містобудівною радою і профільними інстанціями. Тобто, будівельні структури не мають ніяких дозвільних документів на початок робіт", - підкреслює депутат.