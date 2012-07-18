Порядок введення стимулюючого тарифоутворення розроблять до вересня

18:31, 18 липня 2012
Нерухомість
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, до вересня поточного року планує розробити методики і порядки введення стимулюючого тарифоутворення в централізованому водопостачанні, водовідведенні і теплопостачанні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора.

Як зазначається у повідомленні, введення стимулюючого тарифоутворення для суб'єктів природних монополій передбачено законом «Про внесення змін до Закон України «Про природні монополії», який 17 липня підписав Президент України Віктор Янукович.

У комісії відзначили, що нові моделі тарифоутворення створять передумови для залучення інвестицій з метою реформування комунальної сфери (водопостачання, водовідведення і теплопостачання), а також підвищення якості комунальних послуг.

За словами голови Нацкомпослуг Валерія Саратова, про конкретні кроки із впровадження стимулюючого тарифоутворення в централізованому водопостачанні, водовідведенні і теплопостачанні говорити ще зарано.

«Фахівцями Національної комісії розробляються відповідні методики і порядок впровадження. Я розраховую, що до вересня вони будуть представлені громадськості», - сказав він.

В.Саратов відзначив, що перехід на стимулюючий тариф не буде обов'язковим або примусовим. Ті підприємства, які захочуть, а головне, зможуть перейти, матимуть таку можливість.

«Необхідно розуміти, що підприємства швидко зрозуміють переваги нової моделі, і протягом наступних кількох років більшість з них перейде на роботу в рамках нової моделі тарифоутворення», - вважає голова Нацкомпослуг.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2012 року Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії». Парламент прийняв цей закон 21 червня.

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