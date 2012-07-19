Кабмін виділить 29,7 млн грн на добудову житла у Ковелі, Луганську та Хмельницькому

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 639 від 18 липня 2012 року затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для завершення будівництва житлових будинків у Ковелі, Луганську та Хмельницькому.

Текст постанови оприлюднений на урядовому порталі.

Згідно з документом, на завершення будівництва житлового будинку на вул. Ватутіна, 70б в Ковелі виділяється 7,360 млн грн, на вул. Генерала Лашина, 186 у Луганську - 14,720 млн грн, на вул. Гастелло, 15 у Хмельницькому – 7,6 млн грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.

Допускається співфінансування закупівлі за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів громадян, які придбали житло в споруджуваних об'єктах.

Після введення будинків в експлуатацію квартири передаються громадянам відповідно до договорів, укладених із забудовниками, та кредитними договорами з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву або його регіональними управліннями.