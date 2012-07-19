Афери з квартирами стають масовим явищем у Києві

Незаконне позбавлення житла людей вже носить масовий характер у Києві.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН юрист Пилип Іллєнко.

За його словами, вже відпрацьовані певні схеми, і одна з найпоширеніших - підробка документів, які використовуються в квартирних аферах.

П.Іллєнко наголошує, що законодавство в сфері захисту власності громадян є достатньо врегульованим, але “фактично проблема в тому, що правоохоронні та судові органи взагалі не хочуть такими справами займатися”. За його словами, “вони роблять все для того, щоб таку заяву не прийняти, щоб взагалі не розглядати таку справу по суті, бо для них це якась вкрай небажана ситуація, де від них вимагається реально брати на себе відповідальність за якісь серйозні дії, здійснювати серйозну, складну роботу і фактично притягувати до відповідальності, можна сказати, колег, бо ні для кого не секрет, що світ нотаріусів, адвокатів, прокурорів між собою дуже тісно пов’язаний, нерідко вже й родинними зв’язками”.

Як зазначив юрист, нерідко стає зрозумілим, що за “аферистами очевидно стоять певні правоохоронні структури, і все це покривають суди”.

П.Іллєнко підкреслив, що до груп ризику людей, які можуть постраждати від квартирних аферистів, належать одинокі люди похилого віку, іноземці, які мають власність в Україні, але рідко навідуються сюди, а також люди творчих професій, які “подекуди бувають не зовсім соціально адаптовані”.

П.Іллєнко зазначив, що шахраї після оформлення оборудки знищують оригінали документів, найчастіше довіреності, за якими продані квартири.

П.Іллєнко зазначив, що від таких шахраїв постраждав відомий у світі науковець українського походження, громадянин Австрії Василь Новицький. За словами юриста, ще в 90-ті роки В.Новицький придбав дві квартири, які розташовані поруч в престижному районі на Печерську, а потім їх з’єднав. Юрист зауважив, що коли в 2009 році В.Новицький вчергове приїхав до України, то дізнався, що він вже не є власником цих помешкань. “Виявилось, що ще в 2003 році було оформлено довіреність нібито від його імені на продаж цих квартир на пані Б. і вона продала третій особі ці квартири за якусь смішну ціну по оціночній вартості”, - наголосив П.Іллєнко. За його словами, “є докази того, що Новицький не підписував цю довіреність, оскільки в той період знаходився в офіційному відрядженні в країнах Середньої Азії і цьому є документальні підтвердження, і, крім того, він ніколи не був знайомий з особою, на ім’я якої нібито видавав довіреність”. Юрист наголошує, що також було доведено експертизами, що на довіреності підпис не В.Новицького, тобто підпис підроблено, “але потім з’являються дані експертизи, яка має протилежний зміст, хоча там і без експертизи видно, що підписи є зовсім різні”.

П.Іллєнко зазначив, що “Печерський суд розглядав цю справу майже 2 роки, і в результаті нам було відмовлено в задоволенні нашого позову, що нібито ми не довели, що він не написав цю довіреність”. За його словами, зараз знову подали позов до Печерського суду, змінивши “трохи предмет позову”.

Як наголосив П.Іллєнко: “Показовим є те, що в процесі, коли ми займалися цією справою, нам стало відомо, що деякі фігуранти нашої справи, зокрема нотаріус, фігурують і в інших подібних справах”. За його словами, “правоохоронні органи не перевіряють по суті звернення людей, а масовість цих випадків починає становити загрозу не тільки приватним інтересам фізичних осіб, а й суспільному правопорядку, бо складається ситуація, коли кожен з нас у будь-який момент може бути позбавлений права власності”. “А потім все своє життя будемо намагатися відновити справедливість, а в умовах, коли проти нас діє фактично організоване злочинне угруповання, яке має корупційні зв’язки, яке має фінансові можливості, це не рівноцінна боротьба”, - сказав П.Іллєнко .

У свою чергу правозахисник Сергій Горбаченко також зазначив, що жертвою “висококваліфікованого адвоката, який користується підтримкою окремих корумпованих правоохоронців, має певні зв’язки в судовій гілці влади”, став пенсіонер, вихованець дитячого будинку Дмитро Бивалін.

За словами правозахисника, адвокат скористався тим, що “у приватного нотаріуса були сфальсифіковані документи на продаж-купівлю на квартиру”, і він намагався Д.Биваліна виселити з квартири. С.Горбаченко наголосив, що завдяки втручанню журналістів була порушена кримінальна справа, яка неодноразово закривалася, але зараз справа знову права відкрита і знаходиться в слідчому управлінні міліції Києва.

“Вже 8 рік Д.Бивалін намагається довести, що ніякої довіреності і документів на продаж квартири не підписував”, - наголосив С.Горбаченко.

Громадський захисник Андрій Потопальський розповів про те, що захищає свого приятеля - художника Олексія Попондопуло, котрий став жертвою квартирних аферистів. За його словами, коли в 2011 році О.Попондопуло захотів продати свою квартиру, то з’ясувалося, що вона продана вже в 2007 році, хоч він проживав весь час у ній і платив за комунальні послуги. А.Потопальський зазначив, що оформлювалася “ця операція тим самим нотаріусом, що і у випадку з В.Новицьким”. За його словами, аферисти виходили з того, що О.Попондопуло “художник, котрий не має постійного місця роботи, він трішечки випиває”, тому оформляють за фальшивими документами купівлю-продаж його квартири, і чекають, коли “з цією людиною щось трапиться”, а тоді вони все заберуть і “всі кінці у воду”. За його словами, така схема не є рідкістю, коли “відбувається відслідковування людей похилого віку і одиноких”. А.Потопальський зазначив, що “після довгих ходінь по правоохоронних органах все-таки відкрито кримінальну справу щодо нібито купівлі цієї квартири”.