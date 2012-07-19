Мешканці гуртожитків зможуть завершити приватизацію кімнат - Мінрегіон

Закон України "Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки", підписаний Президентом Віктором Януковичем 18 липня, дозволить завершити процес приватизації мешканцями кімнат в гуртожитках до 2016 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Як зазначив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, програма надає право жителям державних гуртожитків приватизовувати приміщення, які вони займають, після того, як будівлі передадуть у власність територіальних громад.

"Нарешті, процес приватизації, початий ще на початку незалежності нашої країни, об'єктивно має бути завершений", - сказав він.

У прес-службі зазначили, що Мінрегіон розробляє нормативно-правову базу для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, які були включені в статутні капітали корпоратизированих підприємств.

На думку А.Близнюка, виконання програми стримує відсутність коштів у місцевих бюджетів, відсутність технічної документації (інвентарних справ, схем інженерних мереж), а також джерел фінансування на їх відновлення.

Також, за його словами, ускладнюють передачу гуртожитків у комунальну власність незадовільний технічний стан будівель, необхідність переведення жителів на індивідуальні абонентські розрахунки з підприємствами тепло-, електро-, газо-, водопостачання і водовідведення, передача інженерних мереж спеціалізованим комунальним підприємствам.

Згідно з програмою, у власність територіальних громад планується передати 214 гуртожитків у поточному році, 263 у 2013 році, 294 у 2014 році і 287 гуртожитків у 2015 році. Пооб’єктний перелік гуртожитків, їх кількість і орієнтовні об'єми фінансування включені в програму за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів в рівному співвідношенні.

Виконання програми забезпечить прийняття у власність територіальних громад 1058 гуртожитків загальною площею 2,457 млн кв. м. Необхідний об'єм витрат складає 1 млрд 224,4 млн грн, з них кошти державного бюджету - 612,2 млн грн.

Програмою передбачені такі взаємні обов'язки: держава виділяє місцевим бюджетам кошти на виготовлення необхідної технічної документації, капітальні ремонти або ремонт дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромереж і ліфтів, а органи місцевого самоврядування на підставі проектної документації розраховують необхідні об'єми фінансування. При цьому роботи оцінюються на основі опосередкованої вартості робіт в цьому регіоні, розрахованої регіональними підрозділами Державного науково-дослідного і проектно-дослідницького інституту " НДІпроектреконструкція".

Як повідомляв УНІАН, 18 липня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав Закон "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки".

Верховна Рада ухвалила цей закон 21 червня.