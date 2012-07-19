Кабмін вніс зміни до порядку затвердження проектів будівництва

Кабінет міністрів своєю постановою вніс зміни в Порядок затвердження проектів будівництва проектів IV і V категорій складності і проведення їх експертизи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно зі змінами, експертиза проектів IV і V категорій складності, які реалізуються за рахунок бюджету, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюється експертними організаціями державної форми власності.

Сама процедура не змінюється, тому додаткових витрат ні коштів державного бюджету, ні з боку замовників будівництва не відбувається, пояснили в міністерстві.

"Спрощення дозвільних і погоджувальних процедур у будівництві, у тому числі проведення експертизи проектів будівництва, передбачених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", повинне відбуватися одночасно з посиленням контролю з боку держави за раціональним витрачанням учасниками будівництва коштів держави і коштів, наданих під її гарантії. Регуляторний акт розроблений саме для реалізації цих положень і повністю відповідає поставленій меті", - прокоментував зміни виконувач обов'язків міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр Аліпов.

За його словами, зміни сприятимуть поліпшенню якості проектної документації і правильності визначення вартості будівництва.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 27 квітня 2011 р. № 557 "Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності", категорія складності об'єкту будівництва визначається відповідно до будівельних норм і державних стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об'єкту будівництва.