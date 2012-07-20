У Миргороді без води залишились 60 багатоповерхівок і майже 2 тис. приватних будинків

У четвер, 19 липня, вранці у Миргороді Полтавської області стався прорив каналізаційного колектора, внаслідок чого обмежено централізоване водопостачання 60 багатоповерхових та близько 1 тис. 835 приватних житлових будинків.

Централізоване водопостачання об’єктів життєзабезпечення міста і курортної зони здійснюється без обмежень. Причина пориву встановлюється, повідомляє прес-служба МНС.

До ремонтних робіт залучено 12 осіб і 3 одиниці техніки від комунального підприємства „Миргородводоканал”.

Ситуація перебуває під контролем Територіального управління МНС у Полтавській області.