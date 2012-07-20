Україна опустилася на 61 місце в індексі прозорості світових ринків нерухомості

Україна зайняла 61 місце в індексі прозорості світових ринків нерухомості у 2012 році, складеному консалтинговою компанією Jones Lang LaSalle, опустившись з 46 позиції в індексі 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з індексом, найпрозорішим ринком нерухомості у 2012 році стали США, за ними з невеликим відставанням йдуть Великобританія і Австралія. У категорію "З високою прозорістю" входять також Нідерланди, Нова Зеландія, Канада, Франція, Фінляндія, Швеція і Швейцарія. Найбільші міста країн БРІК є на шляху до прозорості.

При цьому Москва і Санкт-Петербург зайняли в рейтингу 37 і 44 місце, тоді як у 2010 році дві російські столиці були на 31 і 35 рядках, відповідно. Відносне послаблення позицій Росії в рейтингу пояснюється динамічним підвищенням прозорості деяких ринків, що розвиваються, і стартували з низької бази.

Міста України займають 61 рядок рейтингу прозорості ринків нерухомості (46-е місце в попередньому дослідженні).

У число країн з найнижчим рівнем прозорості входять Венесуела, Монголія, Туніс, Гана, Ірак, Пакистан, Алжір, Ангола, Нігерія і Судан. Сюди ж потрапила Білорусь.

"Поточні результати свідчать про взаємозв'язок між об'ємами інвестицій в нерухомість і прозорістю ринків. Усі ринки, на яких впродовж останніх двох років спостерігалися найвищі темпи зростання об'ємів прямих інвестицій в комерційну нерухомість, такі як Бразилія, Туреччина, Індонезія і В'єтнам, входять у першу десятку світових лідерів з поліпшення прозорості", - вважають в компанії.

Довідка УНІАН. Індекс прозорості світових ринків нерухомості, уперше опублікований в 1999 році, складається компанією Jones Lang LaSalle і її підрозділом LaSalle Investment Management на основі сукупності кількісних ринкових даних і інформації, зібраної шляхом опитування міжнародного бізнес-співтовариства. На кожному ринку проводився загальний аналіз 83 різних чинників, які були згруповані за 13 тематичними питаннями, що враховують як фундаментальні показники ринків і нормативно-правову базу, так і особливості укладення угод.