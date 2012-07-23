Видачу іпотеки під 3% профінансовано на понад 19 млн грн

В Україні банки профінансували 71 іпотечний кредит під 3% на загальну суму понад 19 млн грн у рамках програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Станом на 23 липня 2012 року, в програмі беруть участь 188 об'єктів, в яких для придбання пропоновано 8258 квартир. Кількість охочих взяти участь в програмі зросла до 9148 осіб.

За даними міністерства, із загальної кількості кредитів в Києві видано 39 кредитів на загальну суму близько 13,5 млн грн, 9 кредитів в Сумській області на суму 1,4 млн грн, 8 кредитів в Полтавській області на суму 1,1 млн грн, 7 кредитів в Харківській області на суму понад 1 млн грн, 3 кредити в Автономній Республіці Крим на суму понад 900 тис. грн, по 1 кредиту в Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській та Чернігівській областях.

В Мінрегіоні зазначили, що як і раніше в 12 регіонах країни (у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і Севастополі) не укладено жодного договору і не видано жодного кредиту.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 липня, в програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, беруть участь 167 об'єктів, в яких для придбання пропоновано 6 тис. 989 квартир. 8 тис. 963 людини виявили бажання взяти участь в програмі.

На компенсацію відсоткової ставки за іпотечними кредитами під 3% в поточному році виділено 1 млрд грн. На цю суму планується компенсувати процентну ставку 30 тисячам позичальників.

Перші 30 млн грн в рамках програми було перераховано регіонами у червні, ще 70 млн грн повинні бути перераховані в липні.

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 598 від 27 червня 2012 вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Відповідно до скоригованих умов, зокрема, нормативна площа, на яку поширюється компенсація, збільшена до 40 кв. м загальної площі на одного громадянина або сім'ю з двох осіб і 18 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 76 кв. м (раніше - 58 кв. м), а для індивідуальних житлових будинків - не більше 94 кв. м.

Крім того, частка щомісячного платежу за позикою збільшена із 40 до 50% у структурі сукупного доходу сім'ї позичальника.

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