Розбіжності у службовій інформації призводять до засекреченості гепланів — експерт

Розбіжності у формуванні переліків інформації під грифом "для службового користування" призводять до засекреченості генеральних планів населених пунктів і відсутності контролю громадськості за їх реалізацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко в ході круглого столу "Як забезпечити вільний доступ громадян до генеральних планів міст і хто цьому перешкоджає?"

За його словами, головною причиною відсутності доступу громадян до генпланів є внесення картографо-геодезичних матеріалів до переліків службової інформації Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Міністерства оборони, Державного агентства земельних ресурсів, Укрдержкартографії.

При цьому в переліках різних міністерств і відомств є багато розбіжностей. В.Щербаченко зазначив, що через відсутність чітко прописаної методології формування переліків держслужбовці на власний розсуд визначають, яку інформацію сховати під грифом "для службового користування". У той же час узгодження між собою цих переліків не відбувається і державний контроль за цим відсутній, внаслідок чого доступ населення до генпланів обмежений.

"Результатом засекречення генпланів є корупція, уповільнення економічного зростання, погіршення інвестиційного клімату, знищення зелених зон", - додав В. Щербаченко.

У свою чергу директор Департаменту містобудування, архітектури і планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Ігор Соколов сказав, що міністерство виступає за відкритість і вільний доступ населення до генпланів.

За його словами, за формування списків інформації для службового користування відповідає командувач сил підтримки Збройних сил України, у складі якого функціонує експертна комісія Міноборони, що визначає ці переліки.

І. Солоков додав, що міністерство вже зверталося до уряду з проханням доручити Міноборони внести в переліки зміни, щоб населення отримало доступ до обговорення генпланів, проте міністерство все ще розглядає це питання.

При цьому він констатував, що генплани в повному об'ємі залишаються недоступними для громадськості. Представник Мінрегіону уточнив, що графічна частина генпланів (перспективна забудова, розширення територій) не є закритою, доступ обмежений до інформації про джерела, у тому числі, резервні, водопостачання, щоб захистити населення від несанкціонованого доступу до них.

І. Соколов повідомив, що за результатами круглого столу міністерство планує повторно звернутися в Кабінет міністрів і Міноборони для вирішення питання доступу громадськості до генпланів.