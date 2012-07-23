Азаров сподівається на зниження вартості іпотечних кредитів до 5-6%

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що найближчим часом вартість іпотечних кредитів може знизитися до 5-6% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після відвідування нового житлового будинку, побудованого за програмою "Доступне житло в Києві" по вулиці Композитора Мейтуса, 4-А.

"Я думаю, що ставка знижуватиметься, за якою беруться ці кредити. Не завжди ж у нас буде впродовж 10 років 16%. Буде і менше. Я думаю, що ми найближчим часом доведемо цю ставку максимум до 5-6%", - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня 2012 року затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить по кредиту 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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Азаров сподівається, що у 2013 році в Україні почнеться будівництво індустріального житла вартістю до 5 тис. грн/кв. м

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що з 2013 року в Україні почне діяти програма будівництва індустріального житла з вартістю квадратного метра менше 5 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після відвідування нового житлового будинку, побудованого за програмою "Доступне житло в Києві" по вулиці Композитора Мейтуса, 4-А.

Він зазначив, що українські фахівці вивчають досвід будівництва індустріального житла в інших країнах, зокрема, в Італії. "Зараз наші фахівці побували в зарубіжних країнах, зокрема, в Італії. Вивчили досвід, який є в європейських країнах, індустріального зведення житла з низькою вартістю квадратного метра. Тобто, ми хочемо опуститися нижче 5 тисяч гривень за квадратний метр і при цьому мати хорошу європейську якість квартир", - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що реалізація цієї і вже чинних програм з будівництва житла (програма здешевленої іпотеки, програма "Доступне житло" - УНІАН) дозволить "в рази збільшити об'єми житла", що здається.

Нагадаємо, у червні прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробити механізм здешевлення будівництва житла до 5,5 тис. грн за квадратний метр.

Довідка УНІАН. Згідно з програмою здешевленої іпотеки (під 3%), нормативна вартість 1 кв. м житла для Києва складає 7 тис. грн, Київської області, обласних центрів, Севастополя і Сімферополя - 5 тис. грн, для інших населених пунктів - до 4 тис. грн. Для населених пунктів, розташованих в 15-кілометровій зоні від Києва, Севастополя, Сімферополя і обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10%.