Від початку року житловими держпрограмами скористалися 838 осіб

В Україні з початку поточного року державними програмами з забезпечення громадян доступним житлом скористалися 838 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

"З урахуванням виданих минулого тижня 15 кредитів здешевленої іпотеки і 56 рефінансованих Державною іпотечною установою, разом по усіх житлових програмах доступного житла з початку року вже профінансовано придбання 838 квартир. З них 71 - минулого тижня", - сказав виконувач обов'язків Міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов.

За його даними, з початку року у рамках програми "Доступне житло", за якою держава оплачує 30% вартостей будівництва житла, а 70% вносять громадяни, відібрано 193 учасники, з якими вже укладені договори.

При цьому з початку року видано 139 пільгових кредитів у рамках програми молодіжного житлового кредитування. Також Державна іпотечна установа профінансувала надання 435 кредитів на придбання житла.

Нагадаємо, на сьогодні в країні працює декілька державних програм з забезпечення населення житлом. Зокрема, це програма здешевленої іпотеки (під 3%) для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов; видача пільгових кредитів і часткова компенсація процентної ставки за кредитами комерційних банків молодим сім'ям для придбання житла; програма "Доступне житло"(за схемою 70/30); програма пільгового кредитування окремих категорій жителів села "Власний будинок" і програма рефінансування кредитів Державною іпотечною установою.