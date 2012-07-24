Балога закликає Азарова провести засідання щодо недопущення паводків

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога закликав прем'єр-міністра, начальника Цивільного захисту України Миколу Азарова дати доручення провести 7 серпня позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє прес-служба МНС України, про це сказано в листі В.Балоги до М.Азарова.

В.Балога пропонує на засіданні детально проаналізувати причини, які можуть призвести до виникнення в Україні затоплень великих територій у результаті сильних дощів і злив, і прийняти відповідні рішення про недопущення подібних випадків.

"Нестабільність погодних умов в Україні, висока ймовірність випадання значних (аномальних) опадів з урахуванням наявних проблем, пов'язаних зі станом систем оповіщення населення, захисних гребель, гідротехнічних споруд на водних об'єктах держави, вимагають прийняття невідкладних організаційних і практичних заходів", - сказано в листі.

В.Балога зазначає, що це питання особливо актуальне у зв'язку з тим, що останнім часом на територіях різних країн світу мали місце сильні опади, які призвели до загибелі сотень людей і завдали значного матеріального збитку. Зокрема, йдеться про Китай, Індію, Грузію.

Як зазначає прес-служба МНС України, найбільш резонансною стала повінь у Краснодарському краю Росії, у результаті якого загинула 171 людина, більше 18 тисяч людей втратили майно, повністю було знищено 400 домогосподарств. У рамках розслідування обставин надзвичайної ситуації затримані мер міста Кримськ, глава Кримського району і керівник Управління з попередження надзвичайних ситуацій і цивільного захисту районної адміністрації.

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