Мінрегіон пропонує ОСББ оплачувати компослуги за цінами для населення

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує визначити, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) оплачують житлово-комунальні послуги за цінами, встановленими для населення.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирних будинків», текст якого оприлюднено на сайті міністерства.

Документом пропонується встановити, що ОСББ оплачують холодну і гарячу воду, теплову і електричну енергію, газ, комунальні послуги (централізоване постачання холодною і гарячою водою, водовідведення, газо- і електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) і послуги утримання будинків і споруд і прибудинкових територій за цінами (тарифам), встановленими для населення.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, в ньому пропонується узгодити терміни закону про ОСББ з цивільним законодавством. Зокрема, термін «загальне і неподільне майно» замінюється на «загальне майно», термін «житловий комплекс» замінюється на «багатоквартирний будинок», термін «балансоутримання» замінюється на термін «управління будинком».

Крім того, до документу включено положення про самостійне забезпечення ОСББ своїх потреб в утриманні і експлуатації будівлі, а також відносин з виробниками житлово-комунальних послуг. Зокрема, ОСББ має право виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг (у такому разі виробники ЖКП укладають договір з об'єднанням), визначати керуючого або постачальника окремих послуг, з яким всі співвласники укладають договори, або забезпечувати утримання будинку своїми силами.

Згідно із законопроектом, з метою надання громадянам пільг і розрахунку розміру субсидій на оплату ЖКП плата за послуги за утримання удома і прибудинкової території, водопостачання і водовідведення, газо- і електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів визначається, виходячи з внесків і платежів, які сплачуються власниками об'єднання на такі цілі.

Також документом визначається, що придбане за кошти співвласників майно є їх спільною власністю, а не власністю об'єднання як юридичної особи. Прямо передбачена можливість і визначено загальний порядок проведення письмового опитування для випадків, якщо загальні збори не відбулися через відсутність кворуму.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Верховна Рада прислухалася до пропозиції Президента України Віктора Януковича і відхилила прийнятий 15 березня Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирних будинків».

12 квітня Президент України ветував і доручив Кабінету міністрів до 15 червня доопрацювати закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирних будинків».