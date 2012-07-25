Лише 6% готелів у приймаючих Євро-2012 містах задоволені фінрезультатами — опитування

Лише 6% готелів у містах, що приймали чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, задоволені фінансовими результатами його проведення.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування більш як 100 готелів приймаючих міст, проведеного Радою з питань туризму і курортів спільно з порталом Prohotelia.

Згідно з опитуванням, з 115 респондентів, які брали участь в опитуванні, лише 7 готелів (6%) повністю задоволені результатами чемпіонату. 47 готелів (41%) відзначили зростання і завантаження, і доходів, проте очікували на значно більший результат. У 34 готелях (30%) завантаження було нижчим, ніж минулого року, доходи залишилися на колишньому рівні за рахунок вищої ціни. 10 готелів (9%) втратили і завантаження, і доходи.

На думку голови Ради з питань туризму і курортів Євгена Самарцева, такі скромні економічні результати для готельної індустрії пояснюються кількома чинниками.

«Перше – це відсутність будь-якої системної роботи Агентства з питань туризму і курортів, яке мало відповідати за цільову рекламну кампанію країни на головних ринках Євро-2012. Другий чинник – невідповідність структури готельної індустрії приймаючих міст і споживчих вимог основної групи «футбольних» туристів. Ми захопилися розвитком преміум-сегменту готелів, тоді як масовий європейський і внутрішній ринок, особливо в період кризи, вимагає якісних двозіркових готелів. По-третє, оголосивши про багатомільйонний наплив уболівальників, організатори об'єктивно підхльоснули першу хвилю спекулятивної лихоманки на «вторинному» готельному ринку, що спочатку відлякало значну кількість тих, хто бажав відвідати країну. Нарешті, такі тенденції стали особливістю футбольних чемпіонатів – в цей період не плануються або скасовуються серйозні корпоративні заходи, виставки тощо, що негативно позначається на завантаженні», - підкреслив Є.Самарцев.