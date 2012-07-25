Перелік замовників будівництва житла для військовослужбовців розширили

Кабінет Міністрів України своєю постановою №652 від 11 липня 2012 року розширив перелік замовників будівництва житла для військовослужбовців.

Текст документа опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№131 від 25 липня 2012 року).

Згідно з постановою, замовником будівництва житла й організатором конкурсу з будівництва житла, окрім Міністерства оборони або іншого центрального органу виконавчої влади, керівника військового формуванням, є СБУ або Служба зовнішньої розвідки.