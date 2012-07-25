Киянам, які стоять на квартирному обліку, обіцяють пільгове житло

Для киян, які стоять на квартирному або кооперативному обліку, будуватимуть житло за пільговою вартістю.

Про це інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Згідно з документом, житло за пільговою ціною надаватимуть жителям, які, відповідно до чинного законодавства, потребують поліпшення житлових умов, з урахуванням площі, яка є в приватній власності громадян. Кияни мають право отримати квартиру більшої площі, яка надається з розрахунку не більше однієї кімнати на кожного члена сім'ї з урахуванням житлової площі, яка є в його власності.

Головному управлінню житлового забезпечення КМДА доручено під час укладення договорів із замовником будівництва передбачати в таких договорах перелік квартир, їх загальну площу, терміни, вартість будівництва 1 кв. метра, перелік внутрішніх обробних робіт та ін.

Договори доручення, якими визначаються порядок і умови фінансування будівництва квартир за пільговою ціною, вартість будівництва 1 кв. метра, терміни будівництва, порядок передачі квартири у власність громадян та інші умови договору заключають з громадянами на підставі списків жителів, які є на квартирному обліку. Ці списки подають в Головне управління житлового забезпечення районні держадміністрації, головні управління, управління. А також на підставі списків громадян, які є на кооперативному обліку, які формуються Головним управлінням житлового забезпечення.

Оформлення договорів доручення здійснюватиметься на підставі заяв громадян і наданих ними документів (перелік оприлюднено на сайті КМДА).

Передача громадянам квартир у власність здійснюватиметься у встановленому законом порядку.