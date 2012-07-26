Мінрегіон буде контролювати вартість споруджуваних за держкошти об'єктів

18:08, 26 липня 2012
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Кабінет міністрів України своєю постановою № 663 від 25 липня 2012 уповноважив Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства контролювати визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного та місцевих бюджетів.

Текст постанови оприлюднено на урядовому порталі.

Документ вносить зміни в постанову Кабміну № 1210 від 3 серпня 1998 року.

Відповідно до змін, контроль за визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ і організацій, здійснює Мінрегіон.

Контроль здійснюється за окремими планами на об'єктах нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, ремонту, створення інженерної та транспортної інфраструктури та комплексного благоустрою територій.

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