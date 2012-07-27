ЄБРР виділить гроші на метро у Дніпропетровську. Підписали кредитну угоду

Міністр фінансів України Юрій Колобов та директор Департаменту муніципальної та екологічної інфраструктури Європейського банку реконструкції та розвитку Жан-Патрік Марке офіційно підписали кредитну угоду між ЄБРР та Україною про надання банком 152 млн євро на завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документа відбулася сьогодні у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

На заході також були присутні голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул та Дніпропетровський міський голови Іван Куліченко.

Кредитна лінія ЄБРР на суму 152 млн. євро буде відкрита на початку 2013 року.

Сьогодні ж Ж.-П.Марке від імені ЄБРР підписав дві угоди з Дніпропетровською міською радою та комунальним підприємством «Дніпропетровський метрополітен» про підтримку та реалізацію проекту завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську.

Як повідомив після підписання кредитної угоди голова Дніпропетровської ОДА О.Вілкул, через 2 тижні буде оголошено міжнародний тендер для залучення підрядника для продовження будівництва метро. Підсумки тендеру будуть підбиті восени цього року.

Експлуатаційна довжина другої пускової ділянки - 4 км. До неї увійдуть 3 нові станції - "Театральна", "Центральна" і "Музейна".

Будівництво метро в Дніпропетровську почалося в 1981 році, перша ділянка лінія введена в експлуатацію 29 грудня 1995 року. Метро має 6 станцій, довжина 7,82 км. Протягом 15 років системних робіт із продовження будівництва метро не проводилося.