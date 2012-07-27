Видача іпотеки під 3% профінансована на 23,4 млн грн

В Україні банки профінансували 90 кредитів в рамках програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на загальну суму 234,1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається в повідомленні, на 27 липня 2012 року в програмі бере участь 221 об'єкт, де пропонується для придбання 9733 квартири. Взяти участь в програмі виявили бажання 9613 громадян.

З початку реалізації програми укладено 114 договорів, з яких 90 - видано. Серед них в Києві видано 45 кредитів на загальну суму понад 15,5 млн грн, 11 кредитів у Сумській області на суму понад 1,6 млн грн, 10 кредитів у Харківській області на суму понад 1,5 млн грн, 9 кредитів у Полтавській області на суму 1,2 млн грн, 3 кредити в Автономній Республіці Крим на суму понад 900 тис. грн, 3 кредити у Львівській області, 2 - у Закарпатській області, по 1 кредиту в Кіровоградській, Рівненській та Чернігівській областях.

В Мінрегіоні відзначили, що за минулий робочий тиждень (23 - 27 липня) з громадянами було укладено 16 нових договорів про надання часткової компенсації відсотків, а також видано 19 нових кредитів.

Зокрема, в Києві з моменту старту програми укладено 45 договорів та надано стільки ж кредитів. За тиждень нові договори уклали з 6 киянами і ще стільком же видали кредити. Можливість поліпшити житлові умови виявили бажання 1356 мешканців столиці.

В Черкаській області за минулий тиждень уклали перші 2 компенсаційні договори і видали кредити позичальникам. Перший компенсаційний договір підписаний в Донецькій області.

Разом з тим, в 10 регіонах країни (у Вінницькій, Житомирській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та в Севастополі) як і раніше не укладено жодного договору і не видано жодного кредиту.

Як повідомляв УНІАН, на 23 липня 2012 року в Україну банки профінансували 71 іпотечний кредит під 3% на загальну суму понад 19 млн грн в рамках програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. На цей період в програмі брали участь 188 об'єктів, в яких пропонувалося для придбання 8258 квартир. Кількість бажаючих взяти участь в програмі зросла до 9148 осіб.

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