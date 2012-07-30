ВР ухвалила закон, що регулює випуск та обіг іпотечних облігацій

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон “Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 237 народних депутатів з 252, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що обслуговуюча установа не може бути пов’язаною особою управителя та/або аудитора (аудиторської фірми). При цьому управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.