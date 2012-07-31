До програми здешевленої іпотеки приєдналася Вінницька область

До програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, приєдналася Вінницька область, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

За даними Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку Вінницької облдержадміністрації, з позичальниками укладено 6 договорів та видано стільки ж кредитів громадянам на суму 1,47 млн грн.

Станом на 31 липня, в регіоні беруть участь у програмі 12 будинків і 333 квартири. При цьому Міжвідомча комісія при Мінрегоні поки затвердила тільки 9 будинків на 243 квартири і розглядає документи ще трьох новобудов на 90 квартир.

Губернатор Вінницької області Микола Джига своїм розпорядженням від 24 липня ц.р. створив обласну комісію з питань реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Головне завдання комісії - прискорити темпи впровадження механізму здешевленої іпотеки та організувати інформаційну роботу серед населення.

Як повідомляв УНІАН, станом на 27 липня ц.р. в 10 регіонах країни (у Вінницькій, Житомирській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та в Севастополі) не було укладено жодного договору і не видано жодного кредиту за програмою здешевлення іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

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