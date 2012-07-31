Частина Львова і три населені пункти області залишилися без води

Сьогодні через аварію на магістральному водогоні „Городок – Львів” залишилися без водопостачання мешканці двох районів міста Львова і жителі трьох населених пунктів області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у зв’язку з аварійною ситуацією, яка виникла сьогодні вночі на магістральному водогоні діаметром 900 мм «Городок – Львів» поблизу с. Суховоля, 31 липня з 11.00 до 20.00 водопостачання Залізничного району та мікрорайону Левандівка міста Львова здійснюватиметься з пониженим тиском за скороченим графіком. Повністю припинене водопостачання міста Городок, сіл Лапаївка та Зимна Вода.

«Нам доведеться призупинити роботу кількох водозаборів, щоб зменшити тиск води у магістральному водогоні та дати змогу робітникам виконати аварійні роботи. Запевняємо мешканців, що докладемо усіх зусиль, щоб відновити водопостачання якнайшвидше», - повідомив УНІАН головний інженер «Львівводоканалу» Володимир Садовий.