«Київенерго» і ОСББ спростили договірні відносини у сфері електропостачання

Фахівці ПАТ «Київенерго» і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) спростили договірні відносини у сфері електропостачання ОСББ, повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго».

Сторони погодили оновлену форму додатку №2 «Порядок розрахунків» до договору про постачання електричної енергії у місця загального користування. Вона враховує особливості функціонування ОСББ і їх взаємин з енергопостачальною компанією.

Документ також узгоджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).

Внесені до додатку зміни дозволяють ОСББ спростити звітність за спожиту електроенергію. За ініціативою представників ОСББ було деталізовано пункт додатку, який визначає порядок розрахунку оплати у разі зміни тарифу в середині звітного періоду.

Нагадаємо, «Київенерго» і ОСББ мають намір лобіювати створення єдиних правил гри на ринку житлово-комунальних послуг.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію у Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.

До вугільного сегменту ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТДВ «Шахта «Білозерська», п'ять збагачувальних фабрик, а також активи у Росії: ВАТ «Шахтоуправління «Обухівське» (1 шахта, 1 збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» (1 шахта), ТОВ «Сулінантрацит» (1 шахта).

Сегмент генерації представлений ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» і ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕС-Енерговугілля», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпробленерго» і ПАТ «ДТЕК Крименерго» представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

Рада ОСББ при ПАТ «Київенерго» була створена в листопаді 2011 року за ініціативою компанії.