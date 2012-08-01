Азаров вимагає вирішити проблеми з гарячим водопостачанням у Києві

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від профільних міністерств та місцевої влади негайно вирішити проблеми з гарячим водопостачанням для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Знову велике занепокоєння викликає ситуація, що складається в системі водопостачання. В першу чергу гарячого водопостачання», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що через мережу Фейсбук отримує повідомлення, що наприклад у Києві затягується щорічна профілактика тепломереж.

Так, за отриманою інформацією, протягом місяця було відключено гаряче водопостачання у Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах столиці. «І нічого не робилося. Потрібно було людям через Фейсбук звернутися до прем’єр-міністра, щоб почали розбиратися. Це неприйнятно. З такою якістю влади довіру людям отримати неможливо», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що проблеми з водопостачанням у Києві виникли через те, що міська адміністрація не могла порозумітися з Мінфіном і Мінрегіонбудом у питання проведення розрахунків в компенсації різниці у тарифах на газ. «Чиновники не знаходили рішення і зробили заручниками десятки тисяч людей! Я серйозно попереджаю: якщо люди не отримають вчасно передбачених комунальних послуг, за які вони, до речі, добросовісно платять, то будуть прийняті всі необхідні міри… Я цієї справи просто так не облишу», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що вчора, 31 липня, гаряче водопостачання відновилося у більшості будинків столиці, і на профілактиці залишається лише 21 будинок.

М.Азаров доручив Мінфіну разом з Мінрегіонбудом провести селекторну нараду з головами облдержадміністрацій щодо негайного врегулювання проблеми компенсації різниці у тарифах і забезпечення гарячого водопостачання.