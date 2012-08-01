Житло на вторинному ринку Києва у липні подешевшало на 0,7%

Вартість житла на вторинному ринку Києва у липні знизилася на 0,7% в порівнянні з червнем ц.р. - до 2039 дол. / кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, у липні однокімнатні квартири подешевшали на 0,5% - до 1 890 дол./кв. м, двокімнатні - на 1% - до 2 068 дол./кв. м, трикімнатні - на 0,8% - до 1 990 дол./кв. м, чотирикімнатні - виросли в ціні на 0,3% - до 2 484 дол./кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир у липні 2012 року на вторинному ринку житла столиці збільшилася на 1,3% щодо червня і склала 18 079 квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі і грошовому вираженні збільшився, відповідно, на 2% і 1,5%.

За даними порталу, частка квартир, вперше виставлених на продаж, в липні склала 11,8% від усього обсягу пропозиції.

У загальному обсязі пропозиції 1-кімнатні квартири займають 21% (3 857 квартир), 2-кімнатні - 32% (5 718 квартир), 3-кімнатні - 38% (6 829 квартир) і 4-кімнатні - 9% (1 675 квартир). Відносно попереднього місяця кількість однокімнатних квартир зменшилася на 0,5%. А рівень пропозиції трикімнатних і чотирикімнатних квартир збільшився на 3% і 1,4% відповідно.

Найбільша кількість квартир за підсумками липня пропонувалася в Дарницькому районі - 24%. В Печерському та Шевченківському районах - по 13%, в Голосіївському - 10%, у Дніпровському - 9%, в Солом'янському - 8%, у Святошинському - 7%, в Деснянському - 6%, у Подільському та Оболонському районах - по 5%.

У звіті проаналізовано 18 079 квартир на вторинному ринку житла Києва.