«ЕСТА Холдинг» розпочала підготовку до реконструкції київського ЦУМу

Компанія «ЕСТА Холдинг» розпочала підготовчі роботи за проектом реконструкції київського ЦУМ, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Як зазначається в повідомленні, декларація про початок підготовчих робіт зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва 6 квітня 2012 року.

Роботи виконують фахівці великої австрійської компанії «Штрабаг».

У рамках підготовчих робіт було проведено демонтаж технічно застарілого і непридатного для подальшої експлуатації інженерного обладнання. Для демонтажу інженерних систем було знято обшивку стін, стель і колон.

Також було демонтовано технічно застаріле транспортне обладнання (ліфти і ескалатори) і розібрано частину перегородок, що знаходяться в аварійному стані.

При цьому було проведено роботи з укріплення аварійного підвалу будинку, щоб виключити ймовірність просідання внутрішнього двору.

У компанії відзначили, що найхарактерніші елементи інтер'єру ЦУМу, такі як мармурові сходи, було розібрано і законсервовано для подальшого використання в інтер'єрі реконструйованого ЦУМу.

За даними прес-служби, на даний момент комплекс підготовчих робіт наближається до завершення, йде робота по організації майбутньої будівельної площадки, в тому числі підготовка до установки забору. Проводиться регулярний вивіз сміття та очищення території.

Наразі проект реконструкції ЦУМу проходить узгодження в Управлінні охорони пам'яток та культурної спадщини КМДА, Міністерстві культури України та інших уповноважених органах. Також йде доопрацювання проекту з урахуванням зауважень, отриманих після схвалення проекту реконструкції на Архітектурно-містобудівній раді. Зокрема, допрацьовується доцільність використання скла на верхніх поверхах будівлі. Після доопрацювання проекту і отримання всіх необхідних узгоджень проект буде переданий на державну експертизу.

У компанії відзначили, що роботи з реконструкції ЦУМу зможуть розпочатися лише після проходження держекспертизи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київський ЦУМ підвищать на поверх і одягнуть у скло

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» 11 липня представила Архітектурно-містобудівній раді при Головному управлінні містобудування і архітектури Києва архітектурний проект реконструкції столичного ЦУМу. Компанія має намір інвестувати в його реконструкцію більше 100 млн дол.

Довідка УНІАН. Компанія «Еста Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає в якості інвестора і девелопера, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» в 2010 р., після чого було прийнято рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.