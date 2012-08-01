Польща через суд стягне з будівельників Національного стадіону більш як 90 млн. доларів

Варшава. Польська влада планує через суд добитися від компаній-генеральних підрядників будівництва Національного стадіону у Варшаві більш як 90 млн. доларів за порушення контракту, допущене, на їхню думку, будівельниками.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські компанії Hydrobudowa і PBG, що оголосили в червні про банкрутство, а також їх партнер з будівництва варшавської арени австрійська Alpine вважають необгрунтованими претензії польської влади.

Gazeta Wyborcza написала, що консорціум генпідрядників найбільшого в країні стадіону, побудованого до Євро-2012, також подав до суду на замовника, що витратив на цей об'єкт близько 500 млн. доларів (без ПДВ).

"У позові консорціум вимагає визнати, що інвестор не мав права добиватися виплати штрафів і намагатися одержати банківську гарантію близько 45 млн. доларів", - відзначає видання.

За даними газети, польська влада звинувачує інвестора в тому, що він не надав вчасно всієї необхідної документації з будівництва арени і не платив субпідрядникам, з якими довелося розрахуватися замовнику.

Як повідомляв УНІАН, раніше польська влада звернулася до страхової компанії австрійської Alpine з проханням надати їй банківську гарантію за контрактом будівництва Національного стадіону, за рахунок якої вони планували погасити заборгованість перед субпідрядниками.

Довідка УНІАН. Згідно з останніми обнародуваними даними, страховик відмовився надати банківську гарантію, а ряд компаній, що будували стадіон, досі не одержали зароблених грошей.

У червні консорціум генпідрядників також виступив з вимогою до замовника доплатити близько 90 млн. доларів за низку виконаних робіт, не передбачених контрактом.