У Києві в липні продажі квартир зросли в 1,6 раза — експерт

У Києві в липні 2012 року продажі квартир зросли в 1,6 раза у порівнянні з червнем 2012 року — до 3220 квартир.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty (компанії SV Development).

Зокрема, в липні у столиці було здійснено 1 840 операцій купівлі/продажу квартир на вторинному ринку і 1 380 квартир продано у недобудованих будинках.

Найбільший попит мали двокімнатні квартири (50% операцій), 40% операцій припадало на однокімнатні квартири і 10% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (65%) припадає на квартири вартістю до 100 тис. дол., 23% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 12% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 488 дол./кв. м на вторинному ринку (1 330 дол./кв. м на первинному ринку).

За вказаний період найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 862 дол./кв. м на вторинному ринку (2 482 дол./кв. м на первинному ринку).

Нагадаємо, у червні 2012 року на вторинному ринку житла Києва було продано 1 110 квартир, на первинному ринку — 860 квартир.